У Національному банку України повідомили, що модифіковані банкноти будуть поступово вводити в обіг.

До 33-ї річниці незалежності України Національний банк України випустив модифіковані банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!". Про це детальніше повідомили у пресслужбі Національного банку України.

У НБУ повідомили, що модифіковані банкноти будуть поступово вводити в обіг. З 8 серпня 2024 року з'являться банкноти номіналами 500 та 1000 гривень, з 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень, а в наступні роки планується введення банкнот номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Модифіковані банкноти будуть випускатися для заміни зношених і пошкоджених банкнот, щоб забезпечити обіг достатніми обсягами готівки відповідних номіналів і покращити якість готівки в обігу. Нові банкноти гривні замінять банкноти зразків 2014–2019 років.

На зворотному боці нових банкнот у правій верхній частині розміщено гасло "Слава Україні! Героям слава!".

Всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот залишаться такими ж, як у номіналах 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року. На лицьовій стороні модифікованих банкнот буде підпис голови Нацбанку Андрія Пишного, а на зворотному – вказано рік випуску.

Нагадаємо також, що НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету 10 грн. Вона присвячена військам зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил.

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