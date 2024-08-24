В Україні субсидію можуть скасувати з різних причин, зокрема через подання неправдивих даних або невиконання зобов'язань за боргом.

В Україні розмір субсидії залежить від доходів заявника, його родини та домогосподарства. Якщо в заяві або декларації було зазначено неправдиві дані, що вплинули на право отримання або розмір субсидії, її можуть скасувати.

Про це повідомила юристка юридичної компанії "RIYAKO & PARTNERS" Наталія Василюк в коментарі для "РБК-Україна". Вона також нагадала, що субсидія може бути припинена у випадках, коли:

послуги, на які вона призначалася, більше не надаються;

наявний борг і заявник не виконує зобов'язання за договором про його реструктуризацію;

подано невірні дані або громадянин не повідомив ПФУ про важливі обставини протягом 30 днів (зміни у складі родини, кількості зареєстрованих осіб, доходах тощо);

заявник переїхав;

помер одинокий заявник;

заявник сам відмовився від субсидії.

Субсидію можуть припинити в будь-який момент, якщо перевірка виявить порушення. Виплати припиняються з місяця, наступного за місяцем виявлення порушення. Надмірно виплачені кошти можуть бути повернені.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги, але він не охоплює послуги з електропостачання, водопостачання та водовідведення. В деяких областях України поступово переглядають тарифи на ЖКП. Крім того, ціна зміниться на обслуговування багатоквартирних будинків.

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