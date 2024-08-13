Українці дедалі частіше шукають дистанційну роботу. В умовах війни та нестабільної безпекової ситуації цей формат забезпечує більшу гнучкість і зручність. Аналітики OLX розповіли, яка ситуація на ринку віддаленої роботи станом серпень 2024 року та яких спеціалістів шукають найчастіше.

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Ринок віддаленої роботи в Україні стабільно зростає, що пов'язано зокрема військовими діями.

На українському ринку віддаленої роботи найбільшим попитом користуються вакансії в сферах підтримки клієнтів, продажів, адміністрування інтернет-магазинів і соціальних мереж, а також у копірайтингу та контент-менеджменті. Ці позиції залишаються популярними, оскільки дозволяють працювати з будь-якої точки світу за умови доступу до Інтернету.

Кількість оголошень про віддалену роботу в Україні зросла на 25% у червні 2024 року порівняно з січнем – з 1340 до 1683 оголошень. Це свідчить про активне зростання попиту на дистанційну зайнятість. Водночас медіанна зарплата на таких посадах становить 16,5 тис. гривень.

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Найбільш поширені вакансії віддаленої роботи зустрічаються в наступних сферах:

  • Роздрібна торгівля, продажі та закупівлі
  • Реклама, дизайн та PR
  • Виробництво та робітничі спеціальності
  • Адміністративний персонал, HR та секретаріат
  • IT та комп'ютерні технології

Джерело: РБК.

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