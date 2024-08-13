Віддалена робота стає все більш популярною серед молоді, яка цінує гнучкість і свободу, що надає такий формат зайнятості.

Українці дедалі частіше шукають дистанційну роботу. В умовах війни та нестабільної безпекової ситуації цей формат забезпечує більшу гнучкість і зручність. Аналітики OLX розповіли, яка ситуація на ринку віддаленої роботи станом серпень 2024 року та яких спеціалістів шукають найчастіше.

Ринок віддаленої роботи в Україні стабільно зростає, що пов'язано зокрема військовими діями.

На українському ринку віддаленої роботи найбільшим попитом користуються вакансії в сферах підтримки клієнтів, продажів, адміністрування інтернет-магазинів і соціальних мереж, а також у копірайтингу та контент-менеджменті. Ці позиції залишаються популярними, оскільки дозволяють працювати з будь-якої точки світу за умови доступу до Інтернету.

Кількість оголошень про віддалену роботу в Україні зросла на 25% у червні 2024 року порівняно з січнем – з 1340 до 1683 оголошень. Це свідчить про активне зростання попиту на дистанційну зайнятість. Водночас медіанна зарплата на таких посадах становить 16,5 тис. гривень.

Найбільш поширені вакансії віддаленої роботи зустрічаються в наступних сферах:

Роздрібна торгівля, продажі та закупівлі

Реклама, дизайн та PR

Виробництво та робітничі спеціальності

Адміністративний персонал, HR та секретаріат

IT та комп'ютерні технології

Джерело: РБК.

Останні новини України:

Нагадаємо, чи перерахують зарплати на фоні масового незадоволення.

Як писала Politeka, частині українців платитимуть підвищені зарплати за новими правилами.

Також Politeka повідомляла, зарплата керівництва Укренерго обурила військових, говорять про диверсію.