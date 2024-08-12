Співробітник ТЦК Олександр Мацько пояснив, що затримувати військовозобов’язаних можна лише за наявності розшуку і присутності поліції.

Співробітник територіального центру комплектування (ТЦК) Олександр Мацько в інтерв’ю "Суспільне. Полтава" пояснив, що вони мають право затримувати військовозобов’язаних лише у випадку, якщо особа перебуває в розшуку, і це має відбуватися за участю поліції.

"Якщо людина не в розшуку, військкомат не має права її затримувати. Вона може просто тебе послати і піти. Ми не можемо нічого вдіяти. Затримання може здійснити лише поліцейський, а я лише можу повідомити про ситуацію," — зазначив він.

На його думку, затримання військовозобов’язаного можливе лише за умови, що він розшукується за порушення військового обліку, і за наявності представників поліції.

Раніше Politeka також писала про те, що працівники Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру заступнику командира військової частини з Одеської області. Його підозрюють у причетності до організації ухилення окремих військовослужбовців від виконання служби. Подробиці повідомили у прес-службі ДБР.

Фігурант разом із ще не встановленими спільниками організував схему, в рамках якої деякі військовослужбовці частини фактично залишалися вдома, але офіційно числилися на службі та отримували грошове забезпечення.

Військові передавали свої зарплатні картки організаторам, які забирали всі виплати від їх імені. За попередніми даними, в результаті діяльності цієї схеми було оформлено понад 20 осіб, а зловмисники отримали до 20 мільйонів гривень.

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