У соцмережах поширюється відео, на якому видно, як в Одеській області сталася сутичка між представниками військових та місцевими мешканцями. На записі видно, як, ймовірно, представники ТЦК роздають повістки в Роздільній.

Згідно з інформацією, яку поширюють користувачі соцмереж, військові прийшли перевіряти військово-облікові дані чоловіків на одному з ринків міста. Жінки, які стали свідками подій, почали голосно висловлювати свої обурення, що зрештою призвело до бійки.

"Що ви робите? Сволота, що ви робите? Гади! Ви це не зробите тут! Я вам не вірю! Ви позорите нас! Йдіть звідси", — кричать жінки у натовпі.

Також було помічено, як чоловіки призовного віку намагалися покинути місце подій, поки жінки конфліктували з військовими. На даний момент про затримання не повідомлялося, а в Одеському обласному ТЦК та СП ситуацію поки не прокоментували.

Раніше Politeka також писала про те, що працівники Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру заступнику командира військової частини з Одеської області. Його підозрюють у причетності до організації ухилення окремих військовослужбовців від виконання служби. Подробиці повідомили у прес-службі ДБР.

Фігурант разом із ще не встановленими спільниками організував схему, в рамках якої деякі військовослужбовці частини фактично залишалися вдома, але офіційно числилися на службі та отримували грошове забезпечення.

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