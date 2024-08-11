У серпні деякі українці, зокрема пенсіонери та ветерани, можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності у розмірі від 450 до 3100 гривень.

У серпні деякі українці можуть отримати додаткові виплати у розмірі від 450 до 3100 гривень, приурочені до Дня Незалежності.

Хто має право на надбавку до Дня Незалежності Щорічну надбавку від держави до Дня Незалежності України отримують залежно від статусу особи.

Без додаткових звернень надбавку отримають:

Пенсіонери – гроші надійдуть у серпні разом із пенсією; Ветерани війни, які проходять службу, працюють та ще не є пенсіонерами – кошти будуть переведені на небюджетні рахунки військових частин, установ та організацій, де ці громадяни проходять службу або працюють, на підставі поданих заявок. Інші категорії осіб мають подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України. Виплати будуть перераховані на їх поточні рахунки за місцем проживання.

Окрім того, зверніть увагу на те, що розмір майбутніх виплат можна переглянути тут. Подати заяву на надбавку необхідно до 1 серпня, але якщо не встигли, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Джерело: 24 канал

Раніше Politeka також писала про погоду в Україні у серпні. У серпні 2024 року в Україні очікується середня температура на 2 градуси вищою за норму, а кількість опадів залишиться в межах середньорічних показників. Такі прогнози для українців дали в Укргідрометцентрі.

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