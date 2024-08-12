Українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати за дітей та статус почесного донора, деякі з яких потребують особистого звернення.

Українці можуть отримувати додаткові виплати до пенсії. Частина з них нараховується автоматично, інші потребують індивідуального звернення. Про це інформують у ПФУ.

Надбавки до пенсії

Громадяни України можуть вийти на пенсію у віці 60 років, якщо мають необхідний трудовий стаж. У такому разі вони можуть претендувати на різні доплати.

Однією з таких доплат є надбавка на дітей, яку можна отримати після подання відповідного звернення. Сьогодні ця надбавка становить 150 гривень і надається пенсіонерам, з якими проживають неповнолітні особи.

Варто зазначити, що пенсіонери старшого віку також можуть отримувати додаткові виплати. Наприклад, після досягнення 70 років їм надається доплата за віком.

Пенсіонери, які мають статус почесного донора, також можуть розраховувати на додаткову виплату, яка наразі складає 292 гривні. Цей статус присвоюється за:

здачу 40 максимально допустимих доз крові;

або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові.

Раніше Politeka також писала про те, що для того, щоб отримувати пенсію в розмірі 20 тис. грн при стажі 35 років, зарплата повинна бути в 4,2 рази вищою за середню, що наразі становить приблизно 65 тис. грн. Для пенсії в 10 тис. грн зарплата при такому ж стажі має становити близько 32 519 грн.

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