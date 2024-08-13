В середині серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною та це ненадовго.

Ймовірно, Національний банк України продовжить режим керованої гнучкості, який запобігає різким коливанням валютного курсу. Крім того, своєчасні та ефективні дії регулятора можуть значно зменшити або нейтралізувати вплив на валюту.

Банкір Тарас Лєсовий зробив прогноз, щодо курсу валют.

Він зазначив, що в середині серпня ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно стабільною. Як і минулого тижня, продовжиться "проміжний період" у курсових коливаннях.

"Тобто продовжуватиметься тенденція, коли валютні курси за незначної висхідної та спадної поперемінних динамік залишатимуться в межах нових коридорів. Водночас цей етап не триватиме вічно, адже інфляційний тиск восени може стати більш відчутним та й інфляційний прогноз вже трохи інший – до 8,5%", - заявив він.

Банкір зазначає, що пікові зміни на валютному ринку перенесені на осінь. Тоді курсові показники, ймовірно, будуть незначними і прогнозованими, досягнувши рівня, закладеного в бюджеті на 2024 рік, тобто 42,10 гривень за долар.

Середня різниця між курсами на міжбанківському та готівковому ринках не перевищить 0,3 – 0,5 гривні. Прогнозовані коридори валютних коливань такі:

Міжбанк: 40,70 – 41,70 гривні за долар і 43,50 – 45,50 гривні за євро.

40,70 – 41,70 гривні за долар і 43,50 – 45,50 гривні за євро. Готівковий ринок: 40,70 – 42 гривні за долар і 43,50 – 46,50 гривні за євро.

Джерело: 24Канал.

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