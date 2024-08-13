Ситуація з електроенергією в Україні досі залишається важкою, а графіки відключень світла можуть повернути у будь-яку мить.

В Україні наразі не планують запроваджувати графіки відключень електроенергії. Однак для запобігання можливим проблемам українцям рекомендують економити електроенергію та використовувати потужні електроприлади в денний час.

Про це повідомили в "Укренерго".

У повідомленні "Укренерго" зазначено, що потужні електроприлади не слід використовувати з 18:00 до 22:00.

"12 серпня заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", – йдеться в заяві.

Водночас уряд ухвалив постанову, згідно з якою споживачам, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не буде загрожувати відключення електрики. Цим кроком держава прагне стимулювати енергетичну автономію бізнесу.

"Аби забезпечити належний рівень підготовки до зимового періоду, держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. ... Ухвалюємо постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Графіки відключень також були скасовані для українців, які проживають у населених пунктах і об'єктах в 20-кілометровій прифронтовій зоні, а також у зоні, що простягається на 20 км від кордонів з росією та Білоруссю.

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