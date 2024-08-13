В Україні можна добре заробляти не тільки завдяки вищій освіті, але й ставши висококваліфікованим спеціалістом у робітничій сфері. У Києві, наприклад, роботодавці готові платити до 40 тисяч гривень представникам певних професій.

Зокрема, автослюсарі в Києві можуть заробляти в середньому 40 тисяч гривень. Водночас по Україні, згідно з даними великого кадрового порталу, їх заробіток зазвичай складає близько 35 тисяч гривень.

Однак деякі компанії пропонують значно вищі зарплати. Наприклад, на популярному сайті пошуку роботи є вакансія автослюсаря-ходовика з зарплатою від 70 до 100 тисяч гривень.

На середню зарплату в 40 тис. грн можуть розраховувати також висотники та тонувальники. У Києві їхній дохід може бути вищим, ніж в інших містах України. Так, висотникам пропонують в середньому 35 тис. грн по всій країні, а тонувальникам – 32 500 грн.

Українські роботодавці підвищують зарплати для утримання та залучення кваліфікованих працівників через нестачу трудових ресурсів. Середня зарплата у вакансіях на сайтах роботи зросла у липні 2024 року до 19 553 грн, порівняно з близько 17 000 грн на початку року.

За даними Мінекономіки, на рівень оплати праці у 2023-2024 роках продовжують впливати наслідки бойових дій 2022 року.

Джерело: OBOZ.UA.

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