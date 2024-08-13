Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз" активно скаржаться на помилки в комунальних рахунках. Вони також вимагають від компанії роз'яснень щодо причини масштабного збою у нарахуваннях. Про це йдеться у скаргах на сторінці ГК "Нафтогаз" у соцмережі Facebook.

Одна з клієнток компанії повідомила, що цього місяця суми в платіжках значно відрізняються від показань лічильників. Вона контролює чотири рахунки, і всі вони містять неправильні дані.

"Показання, по яких нараховано до сплати, абсолютно не відповідають тим показанням, що були передані. Причому, цього місяця по всіх чотирьох рахунках, що я контролюю... Всі показання передані вчасно", — йдеться у скарзі.

Клієнтка звернулася з проханням надати загальне пояснення ситуації, оскільки проблема виявилася масовою і вплинула на більшість споживачів. Інші користувачі мережі зазначили, що некоректні дані в платіжках отримує не лише вона.

Так, користувачі підхопили повідомлення і також почали нарікати на некоректні дані: "І знову показання не відповідають тим, які були передані через кабінет. І вже так другий місяць"; "Та ж сама ситуація"; "Передала показання минулого місяця — нічого не порахували (точніше 0.00). Порахувала сама, заплатила — "висить" переплата. Цього місяця те саме... Щось у вас там зламалося, лагодьте".

Попри прохання клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз" розкрити причини некоректних сум у комунальних платіжках, представники компанії повідомили, що такі питання будуть вирішуватися лише через особисті повідомлення.

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