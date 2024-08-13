Про загальне зростання тарифів повідомили в Держстаті - з травня 2023 року по травень 2024 року відзначено наступні зміни.

В Україні тарифи на комунальні послуги значно зросли. З травня 2023 року по травень 2024 року загальне підвищення склало 18,6%. Зокрема, електроенергія подорожчала на 63,6%, тоді як вартість ряду інших послуг залишилася стабільною. Про загальне зростання тарифів повідомили у Держстаті.

Про загальне зростання тарифів повідомили в Держстаті. Зокрема, з травня 2023 року по травень 2024 року відзначено наступні зміни:

Вартість послуг з управління багатоквартирними будинками зросла на 9%;

Утримання та ремонт житла подорожчали на 4%;

Прибирання сміття збільшилося на 3,1%.

Однак тарифи на водопостачання, каналізацію, природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

Варто нагадати, колишній керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що у разі зупинки транзиту російського газу через українську газотранспортну систему з 2025 року, вартість газу для споживачів зросте лише на 3%.

Наразі транспортування газу всередині країни коштує близько 0,2 грн за кубічний метр. Макогон прогнозує, що у випадку повного припинення транзиту, ціна може піднятися до 0,6 грн за куб.

Макогон пояснив, що при ринковій ціні газу в 12 грн за кубічний метр, підвищення на 40 копійок (менше 3%) не завдасть значних проблем споживачам. Він зазначив, що влітку ціна на електроенергію зросла на 60%, тому навіть якщо ціна на газ збільшиться на 5-10%, це не буде критичним.

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