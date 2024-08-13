"ПриватБанк" заявляє, що з їхнього боку було вжито всіх необхідних заходів та запропоновано рішення для вирішення проблеми, але це не так.

У 2016 році Державний "ПриватБанк" заблокував рахунок клієнтки через підозру в шахрайстві. Хоча жінка запевняє, що всі збитки були покриті, доступ до рахунку навіть через вісім років не був відновлений, незважаючи на обіцянки банку. Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банку.

З 2016 року жінка не може відновити доступ до своєї картки "ПриватБанку". Вона намагалася звернутися до служби підтримки "ПриватБанк", але зв’язок з оператором не вдалося встановити.

"У 2016 році мою карту було заблоковано, як повідомила підтримка (за шахрайські дії), всі збитки потерпілим були виплачені і сказали, що поновиться користування банком, тепер, через 8 років, досі не можу відновити користування, в банку кажуть звертатись до підтримки, а підтримка навіть не зʼєднує з оператором", — написала клієнтка "ПриватБанк".

"ПриватБанк" заявляє, що з їхнього боку були вжиті всі необхідні заходи та запропоновані рішення для вирішення проблеми. Однак співпраця з клієнткою обмежена через шахрайські операції на картці.

"На жаль, при аналізі операцій були виявлені надходження на картку, які платник не підтвердив. З боку банку була проведена робота і запропоновані варіанти врегулювання питання. Наразі між вами і банком обмежена співпраця у зв'язку з рухом коштів на картці, що мали шахрайський характер. Переглянути дане рішення можливо за рішенням суду", — заявили представники "ПриватБанку".

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