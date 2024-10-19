В астрології деякі знаки зодіаку є екстрасенсами, а інші не дуже, для знаків зодіаку з екстрасенсорними здібностями їх здібності виявляються багато в чому.

Більшість людей мають якісь екстрасенсорні здібності, навіть якщо вони цього не усвідомлюють.

Вони можуть визначити, коли люди брешуть, або, можливо, вони бачать сни, які справджуються в майбутньому.

Є ті, хто інтуїтивно знає речі, інші можуть спілкуватися з привидами.

Названі знаки Зодіаку з екстрасенсорними здібностями:

1. Риби (19 лютого - 20 березня)

Більшість риб навіть не знають, наскільки вони екстрасенси. Вони думають, що їхнє дивовижне почуття інтуїції є у ​​всіх, але це не так.

На щастя, вони покладаються на свою інтуїцію після прийняття рішень. Вони можуть закінчувати пропозиції інших людей, навіть якщо між ними немає міцного зв'язку, і вони завжди, здається, знають, коли має статися щось добре чи погане.

Вони дуже співчутливі, що є гарною рисою для того, хто може бачити погані речі на горизонті. Більшість їх екстрасенсорні здібності приходять у формі музи, яка допомагає їм у їхньому мистецтві. Це екстрасенсорні здібності чи божественне втручання?

2. Рак (21 червня - 22 липня)

Екстрасенсорні здібності Рака виявляються в емоціях - вони можуть відчувати, коли хтось засмучений, навіть якщо ця людина здається спокійною. Якщо Рак відчуває, що ділова угода зривається чи підозрює, що хтось не правдивий, він може відчути це нутром.

У них багато емпатії, яка може активувати їхні екстрасенсорні здібності. Вони дуже чутливі до космічних вібрацій, особливо коли слухають музику, що робить їх одним із найекстрасенсорніших знаків зодіаку.

Насправді вони чудові екстрасенси, тому що вони вміють допомагати як живим, так і мертвим впоратися зі своїми емоціями.

3. Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Терези не хочуть вірити, що у них є якісь екстрасенсорні здібності, але це не означає, що вони не володіють ними у великій кількості.

У той час як вони можуть бути неосвіченими щодо себе, вони мають рацію, коли справа стосується інших людей. Дежавю, минулі життя, передчуття — у Терезів є все.

Їм подобається думати, що замість екстрасенсорних здібностей вони зробили вдалий здогад. Однак, коли хтось робить одну вдалу здогад за іншою, це вже більше, ніж просто удача; це щось екстрасенсорне.

На жаль, Терези надто ліниві, щоб по-справжньому відточувати свої екстрасенсорні здібності, яких, за їхніми словами, у них і так немає.

4. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

З усіх знаків зодіаку Скорпіон найближче підходить до здатності читати думки людей.

Вони не тільки можуть дізнатися, про що ви думаєте, але і, схоже, мають здатність знати, що ви приховуєте. Це іронічно, тому що вони самі по собі, як правило, дуже потайливі і таємничі.

Вони ненавидять брехунів, і, можливо, саме тому завжди здатні винюхувати правду. Вони використовують інформацію, яку збирають психічно, щоб маніпулювати та контролювати інших.

Можливо, вони не довіряють іншим людям, бо побачили їхню темну сторону, яка може бути такою ж тривожною, як і їхня власна.

Останні новини України:

Камені знаків Зодіаку та їх значення: дізнайтеся, що принесе вам успіх.

Які знаки зодіаку легко закохуються: кого назвали астрологи.

Астролог налякав прогнозом щодо війни в Україні 2024-го: наступ ще на три області.