Чоловік, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки, бо пас корів, був визнаний винним в ухиленні від військової служби.

У Волинській області Ратнівський районний суд розглянув справу обвинуваченого, який 15 червня отримав повістку, але проігнорував виклик. За даними видання "Волинські новини", під час судового засідання чоловік визнав свою провину та пояснив, що не зміг залишити худобу без нагляду.

Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте, врахувавши щире каяття обвинуваченого, суд змінив вирок на один рік іспитового терміну.

Відзначимо, що відповідно до Кримінального кодексу України, ухилення від мобілізації карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Однак, багато осіб, які намагаються уникнути служби, укладають угоди зі слідством, визнаючи свою провину і проявляючи каяття, що дозволяє їм уникнути тюремного ув’язнення. У таких випадках їм зазвичай призначають іспитовий термін тривалістю один рік.

Раніше Politeka також писала про те, що Яворівський районний суд засудив уродженця Івано-Франківська Андрія Р. до 5 років і 1 місяця тюремного ув'язнення за самовільне залишення військової частини.

Як зазначено в матеріалах справи, Андрій Р. служив у військовій частині на Львівщині. З 13 квітня до 13 липня він залишався вдома, не з'являючись на службу. З 14 липня його затримали за цей проступок.

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