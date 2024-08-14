Згідно з ст. 49 цього Закону, пенсія може бути припинена за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду.

В Україні законом визначено вичерпний перелік підстав для припинення виплати пенсії. У деяких випадках, наприклад, якщо пенсіонер з тимчасово окупованої території не пройшов ідентифікацію, виплата пенсії може бути призупинена. Про це йдеться в роз'ясненні юристі "Право на захист".

Виплату пенсій регулює закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ст. 49 цього Закону, пенсія може бути припинена за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або суду, якщо вона була призначена на основі документів, що містять недостовірні відомості.

(Положення пункту 2 частини першої статті 49 втратили чинність як неконституційні відповідно до Рішення Конституційного Суду № 25-рп/2009 від 07.10.2009.)

Виплата пенсії припиняється також у таких випадках:

На весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою.

У разі смерті пенсіонера.

Якщо пенсіонер не отримує пенсію протягом 6 місяців підряд.

В інших випадках, передбачених законом.

Поновлення виплати пенсії проводиться за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення. Виплата пенсії відновлюється відповідно до порядку, передбаченого частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону.

Якщо виявлено недостовірні дані в документах або відомостях, на основі яких було встановлено чи здійснюється виплата пенсії, територіальний орган Пенсійного фонду України переглядає розмір та підстави для виплати пенсії відповідно до цього Закону, не враховуючи такі недостовірні дані.

Останні новини України:

Нагадаємо, при великому стажі українці отримують мізерну пенсію.

Як писала Politeka, у частини пенсіонерів влітку виростуть пенсії завдяки доплатам.

Також Politeka повідомляла, надбавка до пенсії передбачені для деяких пенсіонерів.