Нафтогаз попередив споживачів про необхідність додаткових витрат близько 1000 гривень. Перед початком опалювального сезону слід перевірити газове обладнання в житлових приміщеннях. Про це повідомили у Нафтогазі.

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Це особливо стосується власників індивідуальних газових котлів, які повинні самостійно звернутися до оператора газорозподільних мереж для замовлення відповідної послуги.

Перевірка індивідуальних газових котлів та іншого обладнання перед опалювальним сезоном є необхідною для забезпечення їхньої справності. Оплата за цю послугу покладається на споживачів і становитиме приблизно 1000 гривень.

Регулярне обслуговування допомагає уникнути небажаних ситуацій і забезпечує, що ваш будинок залишатиметься теплим у холодну пору року. Це також включає перевірку газових колонок та інших газових приладів.

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Не слід ремонтувати газовий котел самостійно; краще звернутися до кваліфікованого майстра. Якщо ваша модель не має функції діагностики, проведіть перевірку обладнання заздалегідь і усуньте несправності до початку холодів.

Самостійно ви можете:

  • Перевірити герметичність газової труби за допомогою мильного розчину.
  • Перевірити тягу в димарі, використовуючи запалений сірник.
  • Перевірити вентиляційні канали, піднісши шматок паперу до вентиляції.

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