Нафтогаз попередив споживачів про необхідність додаткових витрат близько 1000 гривень. Перед початком опалювального сезону слід перевірити газове обладнання в житлових приміщеннях. Про це повідомили у Нафтогазі.

Це особливо стосується власників індивідуальних газових котлів, які повинні самостійно звернутися до оператора газорозподільних мереж для замовлення відповідної послуги.

Перевірка індивідуальних газових котлів та іншого обладнання перед опалювальним сезоном є необхідною для забезпечення їхньої справності. Оплата за цю послугу покладається на споживачів і становитиме приблизно 1000 гривень.

Регулярне обслуговування допомагає уникнути небажаних ситуацій і забезпечує, що ваш будинок залишатиметься теплим у холодну пору року. Це також включає перевірку газових колонок та інших газових приладів.

Не слід ремонтувати газовий котел самостійно; краще звернутися до кваліфікованого майстра. Якщо ваша модель не має функції діагностики, проведіть перевірку обладнання заздалегідь і усуньте несправності до початку холодів.

Самостійно ви можете:

Перевірити герметичність газової труби за допомогою мильного розчину.

Перевірити тягу в димарі, використовуючи запалений сірник.

Перевірити вентиляційні канали, піднісши шматок паперу до вентиляції.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, тариф на світло в Україні зріс цього року.

Як повідомляла Politeka, українців очікує покращення ситуації в енергетиці.

Також писала Politeka, тариф на електроенергію взимку, якими будуть цифри в платіжках.