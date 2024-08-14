Нафтогаз попередив споживачів про необхідність додаткових витрат близько 1000 гривень. Перед початком опалювального сезону слід перевірити газове обладнання в житлових приміщеннях. Про це повідомили у Нафтогазі.
Це особливо стосується власників індивідуальних газових котлів, які повинні самостійно звернутися до оператора газорозподільних мереж для замовлення відповідної послуги.
Перевірка індивідуальних газових котлів та іншого обладнання перед опалювальним сезоном є необхідною для забезпечення їхньої справності. Оплата за цю послугу покладається на споживачів і становитиме приблизно 1000 гривень.
Регулярне обслуговування допомагає уникнути небажаних ситуацій і забезпечує, що ваш будинок залишатиметься теплим у холодну пору року. Це також включає перевірку газових колонок та інших газових приладів.
Не слід ремонтувати газовий котел самостійно; краще звернутися до кваліфікованого майстра. Якщо ваша модель не має функції діагностики, проведіть перевірку обладнання заздалегідь і усуньте несправності до початку холодів.
Самостійно ви можете:
- Перевірити герметичність газової труби за допомогою мильного розчину.
- Перевірити тягу в димарі, використовуючи запалений сірник.
- Перевірити вентиляційні канали, піднісши шматок паперу до вентиляції.
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