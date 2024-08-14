НБУ прогнозує підвищення цін на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році. Тим часом, на період війни діє мораторій на зростання цих тарифів.

У звіті Національного банку, опублікованому на початку серпня, зазначено, що з 2025 року очікується поступове підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Основними причинами є складна ситуація в енергетиці та дефіцит державного бюджету.

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Газ

Голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов повідомив, що ринкова ціна на газ складає близько 15 гривень за кубометр, тоді як нинішня ціна — 7,96 гривні за кубометр.

Значне підвищення ціни на газ удвічі може стати непосильним тягарем для багатьох сімей. Однак це може відбутися тільки після 30 квітня 2025 року і за певних умов. Зокрема, якщо воєнний стан закінчиться не пізніше 30 листопада 2024 року або буде скасовано Закон № 2479-IX про мораторій.

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Світло

З липня українці вже відчули підвищення тарифів на електроенергію через нові платіжки. Уряд підвищив фіксовану ціну з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. Згідно з постановою Кабміну, цей тариф буде діяти до 30 квітня 2025 року включно.

Мораторій на підвищення тарифів не поширюється на електроенергію, і рішення про зміну вартості приймає уряд. Національний банк України прогнозує, що у 2025 році тарифи можуть бути приведені до економічно обґрунтованих рівнів, що може призвести до подальшого підвищення тарифу на електроенергію вже після 30 квітня наступного року.

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Водопостачання

В Україні гаряча вода підлягає мораторію, тоді як тарифи на холодне водопостачання мораторію не підпадають. Крім того, в країні немає єдиного тарифу на холодну воду — ціни встановлює кожен водоканал окремо.

У малих населених пунктах ціни на холодну воду вже зросли або очікується їх підвищення найближчим часом, зокрема на 40% у деяких регіонах. Оскільки НКРЕКП неодноразово розглядала проєкти підвищення тарифів на водопостачання у великих містах, є висока ймовірність, що у 2025 році тарифи можуть зрости і там.

Джерело: 24Канал.

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