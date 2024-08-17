З 1 жовтня 2024 року Ощадбанк змінює тарифи на обслуговування платіжних карток, що торкнеться як корпоративних, так і приватних клієнтів.

Державна фінансова установа "Ощадбанк" оголосила про запровадження нових тарифів для різних видів платіжних карток, які набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року. Як повідомляє пресслужба банку, зміни було ухвалено рішенням продуктового комітету установи.

Зміни для корпоративних карток:

Комісія за зняття коштів у банкоматах Ощадбанку складе 0,9% від суми (але не менше 5 гривень).

Вартість послуги інформування через SMS-повідомлення становитиме 25 гривень на місяць.

Зміни для інших карток:

Дитячі картки : Ліміт безплатного зняття коштів збільшено з 2 тисяч до 3 тисяч гривень на місяць.

: Ліміт безплатного зняття коштів збільшено з 2 тисяч до 3 тисяч гривень на місяць. Зарплатні, пенсійні та соціальні картки : Вартість SMS-повідомлення становитиме 15 гривень за місяць, при цьому інформування через Viber залишиться безкоштовним.

: Вартість SMS-повідомлення становитиме 15 гривень за місяць, при цьому інформування через Viber залишиться безкоштовним. Приватні та кредитні картки : Вартість SMS-повідомлень зросте до 25 гривень на місяць, а через Viber — до 15 гривень на місяць.

: Вартість SMS-повідомлень зросте до 25 гривень на місяць, а через Viber — до 15 гривень на місяць. Push-повідомлення залишатимуться безкоштовними для всіх типів карток.

Детальніше ознайомитись зі змінами тарифів можна на офіційному сайті Ощадбанку або у відділеннях банку.

Раніше Politeka також писала про те, що несвоєчасна заміна або оновлення паспорта може призвести до накладення штрафу. З 14 років кожен українець зобов'язаний отримати паспорт громадянина України, який є основним документом для підтвердження особи. Паспорт може бути у вигляді старої книжечки або нової ID-картки.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія