Державна фінансова установа "Ощадбанк" оголосила про запровадження нових тарифів для різних видів платіжних карток, які набудуть чинності з 1 жовтня 2024 року. Як повідомляє пресслужба банку, зміни було ухвалено рішенням продуктового комітету установи.
Зміни для корпоративних карток:
- Комісія за зняття коштів у банкоматах Ощадбанку складе 0,9% від суми (але не менше 5 гривень).
- Вартість послуги інформування через SMS-повідомлення становитиме 25 гривень на місяць.
Зміни для інших карток:
- Дитячі картки: Ліміт безплатного зняття коштів збільшено з 2 тисяч до 3 тисяч гривень на місяць.
- Зарплатні, пенсійні та соціальні картки: Вартість SMS-повідомлення становитиме 15 гривень за місяць, при цьому інформування через Viber залишиться безкоштовним.
- Приватні та кредитні картки: Вартість SMS-повідомлень зросте до 25 гривень на місяць, а через Viber — до 15 гривень на місяць.
- Push-повідомлення залишатимуться безкоштовними для всіх типів карток.
Детальніше ознайомитись зі змінами тарифів можна на офіційному сайті Ощадбанку або у відділеннях банку.
Раніше Politeka також писала про те, що несвоєчасна заміна або оновлення паспорта може призвести до накладення штрафу. З 14 років кожен українець зобов'язаний отримати паспорт громадянина України, який є основним документом для підтвердження особи. Паспорт може бути у вигляді старої книжечки або нової ID-картки.
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