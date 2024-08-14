У липні середня запропонована зарплата у цивільному секторі склала 20 500 грн, що на 500 грн перевищує показник попередніх місяців.

Українські роботодавці підвищили зарплати для нових співробітників. У липні середня запропонована зарплата в цивільному секторі досягла 20 500 грн, що на 500 грн більше порівняно з попередніми місяцями. Стало відомо, у кого змінились зарплати найбільше.

Найбільше зростання зарплат спостерігається в сфері "Управління персоналом, HR", де середня зарплата підвищилася на 9% до 25 000 грн. Також на 7% зріс оклад для фахівців у сфері "Краса, фітнес, спорт", досягши середньої зарплати в 22 500 грн.

Наступні сфери з помітним зростанням зарплат:

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" – середня зарплата досягла 42 500 грн, зростання на 6%;

"Бухгалтерія, аудит" – середня зарплата склала 19 990 грн, підвищення на 5%;

"ЗМІ, видавництво, поліграфія" – середня зарплата становить 21 000 грн, зростання на 5%.

У липні найвищі середні зарплати в Україні (окрім керівних посад, сфери IT та фахівців у Силах оборони) були пропоновані керамістам, які отримували в середньому 48 750 грн. Інші високі зарплати мали:

Ендодонтисти – 45 000 грн;

Медіапродюсери – 42 500 грн;

Рихтувальники – 41 250 грн;

Арматурники, зубні техніки, рієлтори – по 40 000 грн;

Автоелектрики, автослюсарі, бетонники, бізнес-аналітики, виконроби, висотники, дизайнери меблів – по 35 000 грн.

Останні новини України:

Нагадаємо, чи перерахують зарплати на фоні масового незадоволення.

Як писала Politeka, частині українців платитимуть підвищені зарплати за новими правилами.

Також Politeka повідомляла, зарплата керівництва Укренерго обурила військових, говорять про диверсію.