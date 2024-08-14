В Україні цього тижня зайде нова хвиля спеки африканського походження.

Україну накриє аномальна спека до 43 градусів.

Про це повідомила начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Так, в Україні останнім часом стовпчики термометрів знизилися до більш прохолодних температур, але, за прогнозом синоптиків, така погода затримається не надовго.

Українці незабаром знову зіткнуться з високою температурою, яка у деяких регіонах сягатиме +43 градусів.

"Осінь поки що не видно", - повідомляла Голеня.

Температура повітря в Україні може піднятися до +30 -36 градусів вже з 16 серпня.

19 серпня прогнозується температура від +30 до +36 градусів, у деяких регіонах – від +38 до +40 градусів.

20 серпня очікується від +38 до +41 градусів.

Подібним прогнозом поділилася у своєму Telegram-каналі синоптик Наталія Діденко.

"З середини тижня температура повітря почне підвищуватися, причому це підвищення розпочнеться з південного заходу та заходу, потім пошириться на всю Україну... На сході та півдні спека затримається до Дня Незалежності", – повідомила експерт.

У середу, 14 серпня, Україна перебуватиме під впливом антициклону під назвою "Mashal".

У всіх областях в цей день буде суха та сонячна погода.

Температура повітря вдень буде на рівні +24...29 градусів, на Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30...31 градуса.

У Києві 14 серпня буде без опадів, сонячно та тепло. Вночі буде прохолодно, температура знизиться до +11...14 градусів, вдень стовпчики термометрів очікуються близько +23 градусів.

Джерело: РБК-Україна.

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