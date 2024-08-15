Клієнтка "ПриватБанк" вкрай обурена тим, що не отримала назад 3 тисячі гривень, і вважає це шахрайством з боку банку.

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на проблеми з терміналами самообслуговування, що призводять до втрати значних сум грошей. У банку не завжди оперативно вирішують такі проблеми. Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишити оцінку роботу банків.

Одна з клієнток розповіла, що під час поповнення рахунку через термінал самообслуговування "ПриватБанку" на її картку виникла проблема. Після того, як термінал повернув кілька старих купюр з суми 8 тисяч гривень, було повернуто лише 400 гривень. В результаті, замість зарахування 7,6 тисяч гривень, на рахунок потрапило лише 4,6 тисяч гривень.

Клієнтка звернулася на гарячу лінію "ПриватБанк", але отримала відмову, оскільки не було зафіксовано жодних технічних збоїв. Їй порадили самостійно звернутися до правоохоронних органів для вирішення проблеми.

Клієнтка "ПриватБанк" вкрай обурена тим, що не отримала назад 3 тисячі гривень, і вважає це шахрайством з боку банку. Вона підкреслює, що термінал розташований у торговому центрі з безліччю камер спостереження, включаючи камеру на самому терміналі.

"Ось так просто недорахували 3 тисячі? Це вже шахрайство! Термінал розташований в торговому центрі. Є купа камер, не кажучи про камери на самому терміналі. На них же видно ", — написала клієнтка "ПриватБанк".

Представники ПриватБанку відреагували на порталі, запевнивши, що візьмуться за вирішення проблеми.

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