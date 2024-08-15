До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 15 серпня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 15 серпня.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Розклад Таро на одну карту за знаком зодіаку на 15 серпня:

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Коли ви не довіряєте інтуїції, часто жалкуєте про це.

Усередині вас так багато всього, що ваша совість буде говорити з вами протягом усього дня, тому коли ваше серце продовжує підштовхувати вас до прийняття рішення, настав час вам подумати про те, чому.

Можливо, ваша душа просить вас виявити сміливість і спробувати щось, чого ви боїтеся зробити, але що може стати одним із найкращих вражень у вашому житті.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Дурень

Новий старт - це так хвилююче. У вас зараз багато справ. Ось чому вам важливо не поспішати, щоб потрапити туди, куди хочете.

Справа не в тому, як швидко ви досягнете мети, а в тому, як ви пройшли цей шлях.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Багато змінних і все може здаватися трохи хаотичним. Зараз ви переживаєте важкі часи і це впливає на ваші фінанси.

Зараз не час для паніки чи вжиття радикальних заходів. Натомість зберігайте холоднокровність і постарайтеся зібрати якомога більше інформації, щоб ухвалити обґрунтоване рішення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Жезлів

Початок чогось завжди найважчий. Ви можете відчувати, що просто хочете відкласти все потім і нічого не робити.

Ви можете відчувати певну невпевненість у собі та розмірковувати, чи варто того, що ви хочете зробити. Усі ці почуття нормальні. Однак встановіть дату, коли ви вирішите, що почнете діяти, а потім просто зробіть це.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Лицар Жезлов

Ви готові рухатися вперед і не бажаєте чекати.

Ви збираєтеся зробити рішучі дії та ініціативу, і люди знайдуть нас дуже гідними замилування у вас. Ви працюєте над втіленням своїх мрій і не хочете зупинятися, доки вони не стануть реальністю.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Важливо керувати всім, що ви маєте, щоб знати, де саме необхідно внести зміни.

Це може виявитися непростим завданням, оскільки вам у житті теж доводиться проходити багато через що.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Кубків

Ваші інстинкти та інтуїція посилюються, і ви стаєте більш відкритими для отримання повідомлень із Всесвіту.

Це час для молитви, медитації та посту. Виплесні те, що ти хочеш, і побачиш, як швидко сили зустрінуть тебе там, де ти перебуваєш.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Король Кубків

Ваші почуття вщухли, і тепер, коли у вас є впевненість, якої вам не вистачало в минулому, вам легше зайняти тверду позицію та постояти за себе.

Спочатку це буде дуже важко, але як тільки ви зрозумієте, що ви при владі, на вас чекають великі справи.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Кубків

У вас багато творчої енергії та веселощів. Ви знаходитесь в потоці подій, і робота з іншими людьми, які сприяють цьому почуттю зростання, є корисною для вас.

Насолоджуйтесь гарною компанією. Будьте поруч із людьми, які хочуть, щоб ви досліджували свої таланти у мистецтві, музиці чи письменстві.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлів

Довіртеся своїм інстинктам. Час для удару настає, коли ви відчуваєте, що момент близький. Ваше серце - чудовий порадник на вибір часу.

Він знає речі за межами часу, які ви не можете пізнати. Ваш дух просто відчуває речі без жодних пояснень. Вам не потрібно думати про це просто робіть це.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Мечів

У вашому житті твориться хаос, і це може бути пов'язане з вашим его та людьми, залученими до ситуації.

Іноді вам доводиться робити те, що найкраще для вас. Занадто багато думок, думок чи контролю лише ускладнюють вам життя. Спрощуйте. Спрощуйте.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Ієрофант

Щось, взяте у позику з минулого, може бути корисним для вас прямо зараз. Можливо, вам не доведеться винаходити велосипед. Навіщо, якщо він не зламаний?

Зміни відбуваються повільно. Вам не потрібно квапити процес. Ви можете повільно рухати речі у новому напрямку, не форсуючи процес.

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