Дізнайтеся, як перебування членів родини за кордоном впливає на можливість отримання субсидії та її розрахунок.

Право на субсидію мають громадяни, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов'язковий платіж, який розраховується на основі доходів родини. Як зазначено на урядовому порталі, розмір субсидії визначається виходячи з середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Оформити субсидію можуть:

зареєстровані особи;

люди, які проживають за договором оренди;

ВПО, що фактично проживають з довідкою про статус, де вказана адреса домогосподарства;

недієздатні або неповнолітні особи за заявою піклувальника;

забудовники, яким уже надходять рахунки, хоча будинок ще не зданий.

При розрахунку суми субсидії враховуються всі зареєстровані особи. Однак, якщо хтось із членів родини зареєстрований за адресою, але фактично там не проживає, це необхідно підтвердити відповідними документами. У такому випадку розрахунок буде іншим. Якщо члени родини перебувають за кордоном понад 60 днів на момент звернення, їхні доходи не включатимуться до розрахунку субсидії.

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