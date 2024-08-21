У 2024 році на ринку праці в ряді секторів спостерігається підвищення зарплат, і громадянам часто пропонують доходи, що перевищують середній рівень заробітної плати. Зокрема, є дані про спеціалістів, які отримують до 40 тисяч гривень.

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Згідно з даними одного з кадрових порталів, у 2024 році для дистанційних менеджерів з продажу освітніх послуг в онлайн-школах пропонують зарплату до 40 тисяч гривень. Кандидатам потрібно організовувати демонстрації вже підготовлених уроків, презентувати освітню платформу та реалізовувати пакети уроків для потенційних клієнтів.

Чат-менеджери можуть заробляти від 40 до 50 тисяч гривень. Таку зарплату пропонує компанія, що займається роздрібною та гуртовою торгівлею текстильними товарами. Основні обов'язки включають оперативне реагування на повідомлення в чатах і надання потрібної інформації клієнтам.

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Викладачі іноземної мови можуть отримувати від 25 до 50 тисяч гривень. Наприклад, Школа англійської мови запрошує на роботу спеціалістів із знанням мови на рівні С1+ та досвідом роботи.

Цього року роботодавці значно частіше підвищують заробітні плати. У липні середня зарплата, запропонована в вакансіях, склала 20,5 тисяч гривень, що на 500 гривень більше, ніж у попередні місяці.

Джерело: Oboz.ua.

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