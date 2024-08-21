Для того, щоб не втрачати зв’язок, побудований роками, ви можете перенести свій номер до мережі Vodafone без зміни номера.

У Vodafone повідомили, що зробити це дуже просто.

У пресслужбі Vodafone у Фейсбук поділились деталями.

"Для того, щоб не втрачати цей зв’язок, побудований роками, ви можете перенести свій номер до мережі Vodafone без зміни номера. Навіть код оператора залишиться з вами. Багато чого змінюється, а номери лишаються", - йдеться у повідомленні.

Проте у коментарх українці скаржаться на проблеми, які у них виникли, зокрема, з інтернетом:

"Люди, не платіть даром кошти, ось такий інтернет майже увесь час. А потім ще за тиждень до нової оплатили, прийде смс, що безліміт закінчився, потрібно оплатити ще",

" Переходити до Vodafone є сенс тоді, коли в мережі працюватиме VoLTE, а до того моменту немає сенсу, бо в конкурентів ці послуги є і працюють якісно".

У Vodafone відповіли:

"Наша компанія завжди намагається надати найкращий сервіс для наших клієнтів, і хочемо зробити все можливе, щоб ви були задоволені послугами, які ми надаємо. Ми працюємо над тим, щоб надавати якісні послуги і, в першу чергу, якісний зв'язок. Будь ласка, зверніться до нас у приватні повідомлення щоб ми могли вирішити цю проблему", - повідомили у Vodafone.

Крім того у Vodafone розповіли про технологію VoLTE:

"Ми хочемо повідомити вам, що технологія VoLTE (Voice over LTE) наразі знаходиться на стадії тестування у нашій мережі. Ми активно працюємо над тим, щоб впровадити цю функцію якомога швидше і забезпечити її високу якість для наших клієнтів".

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