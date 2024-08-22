В Україні спостерігається безпрецедентний дефіцит кадрів - особливо в тих сферах, де зачасту працюють тільки чоловіки.

Українські роботодавці активно запрошують жінок на професії, які раніше вважалися чоловічими. Наприклад, Київський метрополітен відкрив можливість для жінок навчатися на машиністок, а великі IT-компанії повідомили про зростання кількості жінок у командах розробників.

В Україні спостерігається безпрецедентний дефіцит кадрів. У будівельній сфері він досяг 40%, критично не вистачає фахівців майже всіх робітничих професій, а також виникають проблеми з пошуком досвідчених "білих комірців". У деяких галузях співвідношення між кількістю резюме та вакансій вже становить один до одного.

Компанії змушені працювати в умовах мобілізації чоловіків, виїзду жінок за кордон, обмеження енергоспоживання та постійної загрози для безпеки. Ці обставини обмежують можливості для відновлення і ведуть до скорочення виробництва. Проте водночас цей виклик спонукає бізнес до підвищення ефективності.

Найбільше не вистачає працівників там, де раніше працювали чоловіки – охоронці, вантажники, фахівці з обробки м'яса. Зараз сотні компаній намагаються адаптувати ці робочі місця для жінок.

Проблема не лише в стереотипах про «чоловічі» та «жіночі» професії. Деякі робочі місця справді потрібно адаптувати так, щоб жінки могли їх ефективно виконувати. Про це розповів доктор економічних наук, завідувач сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Цимбал.

Хоча серед малих і середніх підприємств ще можна спостерігати прояви сексизму та ейджизму в кадровій політиці, великі компанії не мають права на такі помилки. Наприклад, у Київстарі повідомляють, що вони розробили і впроваджують політику гендерної рівності. Однак проблема також полягає в рівні заробітних плат. В Україні частка витрат на оплату праці в собівартості товарів та послуг значно нижча, ніж у ЄС. Для значного розвитку економіки необхідно підвищити продуктивність праці та збільшити зарплати.

Джерело: OBOZ.UA

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