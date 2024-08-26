В Одесі митники викрили схему незаконного продажу автомобіля, ввезеного як гуманітарна допомога для ЗСУ, який намагалися продати замість передачі військовим.

В Одесі митники викрили схему незаконного продажу автомобіля, призначеного як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Авто було ввезено до України без сплати митних зборів під виглядом гуманітарної допомоги, але потім його намагалися продати.

Про це повідомила пресслужба Одеської митниці. Подробиці справи Автомобіль Opel Monterei, зареєстрований у Молдові, було ввезено в Україну в березні 2024 року для однієї з селищних рад. Однак замість виконання благодійної місії, автомобіль виставили на продаж як "нерозмитнений". Затримання та підозри Щодо продавця автомобіля складено протокол за порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Йому загрожує штраф у розмірі 100% від вартості автомобіля.

Наразі транспортний засіб, вартість якого перевищує 100 тисяч гривень, вилучено. Після завершення судового процесу автомобіль буде переданий у розпорядження ЗСУ, як і планувалося.

Раніше Politeka також писала про те, що українського підрядника підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту укриття для дитячого садочку. Подробиці злочинної схеми повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури. Товариство неправомірно отримало на свої рахунки майже 150 тисяч гривень бюджетних коштів.

Останні новини України:

Недостатньо стажу для виходу на пенсію: що можна зробити, щоб не залишитись без виплат на старості

Українців чекає низка виплат у липні: від яких організацій можна отримати грошову допомогу

Бусом привезли до ТЦК: чоловік категорично відмовився від мобілізації, чим закінчилась історія