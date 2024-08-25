Коли садівник помічає на кущах смородини кілька зморщених, схожих на родзинки ягід, він часто задумується, що робити, якщо в'януть ягоди смородини. Спершу це може здатися ознакою перезрілості, але якщо таких ягід стає багато, це вже викликає тривогу. І не даремно, адже висихання ягід — це одна з ознак небезпечних грибкових захворювань. Що робити, якщо в'януть ягоди смородини через таку хворобу, як фузаріозне в'янення?

Фузаріоз, або фузаріозне в'янення, викликається грибом Fusarium. Зазвичай ця хвороба уражає томати, огірки та кабачки, проявляючись у вигляді в'янення листя і подальшого засихання рослин. Проте фузаріоз здатний уражати майже всі рослини, включно з деревами та злаковими культурами, і смородина також не є винятком. Тож що робити, якщо в'януть ягоди смородини через фузаріоз? Перш за все, потрібно вчасно виявити проблему.

Поява зморщених ягід на смородині — це перша ознака фузаріозу. Якщо хворобу не помітити на ранньому етапі, це може призвести до втрати значної частини врожаю, а згодом — до засихання листя і гілок. У такому випадку кущ доведеться знищити. Але що робити, якщо в'януть ягоди смородини і є надія врятувати рослину? Потрібно діяти негайно.

Гриб проникає в рослину через рани і живе в ґрунті, спочатку уражаючи коріння. У разі сильного ураження рослина може повністю втратити кореневу систему. Це особливо помітно на прикладі полуниці: якщо витягнути засохлий кущик із землі, можна побачити, що коріння майже або повністю згнили. Подібне відбувається і зі смородиною. Що робити, якщо в'януть ягоди смородини через ураження кореневої системи? У такому разі потрібно діяти радикально, щоб зупинити поширення хвороби.

Якщо кущ почав сохнути, врятувати його вже не вдасться. Рослину необхідно викорчувати та спалити, щоб запобігти поширенню хвороби. Після цього слід обробити ґрунт сильним фунгіцидом для знищення збудників. Але що робити, якщо в'януть ягоди смородини на ранній стадії хвороби? Якщо ситуація не критична, можна використовувати біопрепарати, які допоможуть врятувати кущ і запобігти подальшому поширенню фузаріозу.

Тому, помітивши перші ознаки захворювання, слід негайно обробити кущі смородини та ґрунт препаратами, що містять Bacillus subtilis (сінна паличка) або Trichoderma viride (триходерма зелена). Навіть якщо ви помилилися і рослина не хвора на фузаріоз, ці мікроорганізми оздоровлять ґрунт, зміцнять рослину та допоможуть запобігти іншим грибковим і бактеріальним захворюванням.

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