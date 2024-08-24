Дізнайтеся, як правильно підживити моркву деревною золою, щоб отримати солодкі та соковиті коренеплоди, завдяки нашим експертним порадам і перевіреним методам.

Морква – це овоч, який не надто любить азот, особливо коли починає формуватися коренеплід. Тому важливо знати, як підживити моркву правильно.

Експерти розповідають, як підживити моркву

Азот може зробити моркву деформованою, розтріскатися і швидко згнити під час зберігання. Щоб коренеплоди були смачними і солодкими, їх потрібно підживити іншими елементами, зокрема фосфором.

Фосфор під час фотосинтезу перетворюється в особливу кислоту, яка відіграє важливу роль у всмоктуванні поживних речовин з ґрунту, утворенні органічних сполук і їх транспортуванні по рослині. Нестача фосфору ускладнить процес живлення і знизить якість врожаю, тому дуже важливо підживити моркву саме цим елементом.

Також для підживлення моркви необхідний калій. Він накопичується в зелених частинах рослини, а в серпні концентрується в коренеплодах, що сприяє накопиченню цукрів і збільшенню плоду. Калій робить моркву солодшою та більший.

Якісний догляд за морквою забезпечить підживлення з деревної золи. Вона містить калій, фосфор, бор, марганець, мідь, сірку та магній у формі, що легко засвоюється рослиною.

Ось кілька методів, як підживити моркву за допомогою деревної золи:

Розсипте золу на поверхні ґрунту і розпушіть, щоб зола змішалася з землею. Потім полийте водою. Розведіть одну склянку золи в відрі води, перемішайте і поливайте, поки осад не осяде. Настояти дві склянки золи в відрі води протягом доби, процідити і поливати рослини. Залити три склянки золи трьома літрами окропу, варити 20 хвилин, охолодити, процідити і поливати моркву. Витрата – приблизно одне відро на два.

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