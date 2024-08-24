Спробуйте новий погляд на класичні страви і дізнайтеся, як приготувати смачну фаршировану цибулю за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.
Ектор Хіменес-Браво, один з найвідоміших шеф-кухарів країни, разом із суперфіналістом "МастерШеф Професіонали-4" Антоном Гильчуком, продемонстрували, як приготувати смачну фаршировану цибулю, використовуючи прості інгредієнти.
Антон Гильчук вирішив зосередитися на цибулі, а Ектор запропонував цікавий рецепт для приготування смачної фаршированої цибулі.
Інгредієнти:
- Червона цибуля – 7 шт.
- Ріпчаста цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Часник – 2 зубки.
- Баранячий фарш – 250 г.
- Гранатовий соус – 60 г.
- М'ята – 20 г.
- Лимон (сік) – 0,5 шт.
- Томатна паста – 60 г.
- Кедрові горіхи – 40 г.
- Сіль, перець.
Для соусу:
- Вода – 300 мл.
- Томатне пюре – 100 г.
- Сметана – 50 г.
- Сіль – 6 г.
- Перець – 1 г.
- Розмарин – 15 г.
Приготування:
- Ріпчасту цибулю, часник, моркву нарізати кубиками і обсмажити до золотистої скоринки.
- Додати обсмажені овочі до баранячого фаршу. Туди ж вмішати гранатовий соус, подрібнене листя м’яти, лимонний сік, томатну пасту та кедрові горіхи. Начинка готова.
- Синю цибулю проварити у киплячій воді до м’якості, потім розрізати на пелюстки.
- У кожен шар цибулі загортати приготовану начинку і викласти в форму для запікання.
- Для соусу змішати томатне пюре, воду, сметану, сіль, перець і розмарин. Залити соусом фаршировану цибулю.
- Запікати до повного випаровування вологи.
Спробуйте приготувати смачну фаршировану цибулю за цим рецептом і насолоджуйтесь новим смаком знайомого інгредієнта!
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