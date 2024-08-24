Дізнайтеся, як приготувати смачну фаршировану цибулю за рецептом від Ектора Хіменеса-Браво, поєднуючи прості інгредієнти у незвичний та смачний спосіб.

Спробуйте новий погляд на класичні страви і дізнайтеся, як приготувати смачну фаршировану цибулю за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

Ектор Хіменес-Браво, один з найвідоміших шеф-кухарів країни, разом із суперфіналістом "МастерШеф Професіонали-4" Антоном Гильчуком, продемонстрували, як приготувати смачну фаршировану цибулю, використовуючи прості інгредієнти.

Антон Гильчук вирішив зосередитися на цибулі, а Ектор запропонував цікавий рецепт для приготування смачної фаршированої цибулі.

Інгредієнти:

Червона цибуля – 7 шт.

Ріпчаста цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Часник – 2 зубки.

Баранячий фарш – 250 г.

Гранатовий соус – 60 г.

М'ята – 20 г.

Лимон (сік) – 0,5 шт.

Томатна паста – 60 г.

Кедрові горіхи – 40 г.

Сіль, перець.

Для соусу:

Вода – 300 мл.

Томатне пюре – 100 г.

Сметана – 50 г.

Сіль – 6 г.

Перець – 1 г.

Розмарин – 15 г.

Приготування:

Ріпчасту цибулю, часник, моркву нарізати кубиками і обсмажити до золотистої скоринки. Додати обсмажені овочі до баранячого фаршу. Туди ж вмішати гранатовий соус, подрібнене листя м’яти, лимонний сік, томатну пасту та кедрові горіхи. Начинка готова. Синю цибулю проварити у киплячій воді до м’якості, потім розрізати на пелюстки. У кожен шар цибулі загортати приготовану начинку і викласти в форму для запікання. Для соусу змішати томатне пюре, воду, сметану, сіль, перець і розмарин. Залити соусом фаршировану цибулю. Запікати до повного випаровування вологи.

Спробуйте приготувати смачну фаршировану цибулю за цим рецептом і насолоджуйтесь новим смаком знайомого інгредієнта!

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