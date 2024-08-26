Пенсійний фонд України може оштрафувати пенсіонерів за несвоєчасне повідомлення про працевлаштування, початок бізнесу або звільнення.

Пенсіонери мають обов'язок інформувати Пенсійний фонд України про певні зміни у своєму статусі. Якщо цього не зробити вчасно, ПФУ може накласти штрафні санкції.

За що можуть оштрафувати пенсіонерів

Пенсіонер повинен повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або початок підприємницької діяльності протягом 10 днів. Якщо це правило не буде дотримано, пенсіонеру доведеться повернути всі неправомірно отримані кошти.

Однак, якщо пенсіонер отримав зайві виплати, він має можливість добровільно повернути їх до Пенсійного фонду. У разі відмови, ПФУ має право утримувати до 20% пенсії до повного відшкодування надлишкових виплат.

Невчасне або відсутнє повідомлення про працевлаштування чи реєстрацію підприємницької діяльності призводить до неправомірних пенсійних виплат, які необхідно буде повернути до ПФУ, – зазначають у Пенсійному фонді.

Також важливо інформувати ПФУ про звільнення з роботи, що дозволить провести перерахунок та отримувати підвищену пенсію.

Раніше Politeka також писала про те, що батьків та вчителів можуть оштрафувати на 3600 гривень. Йдеться про вчинення булінгу. Українське законодавство визначає буллінг (траву) як будь-які форми психологічного, фізичного, економічного насильства.