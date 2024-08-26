Дізнайтеся, як забезпечити собі пенсію понад 5 тисяч гривень, розрахувавши майбутні виплати за допомогою спеціальної формули.

Ті, хто ще не вийшов на пенсію, можуть заздалегідь подбати про свої майбутні виплати. Для цього важливо забезпечити собі високу середню заробітну плату, що дозволить отримувати більші суми.

Як розрахувати пенсію Щоб визначити розмір майбутньої пенсії, потрібно скористатися спеціальною формулою.

Нагадуємо! Формула виглядає так: середня заробітна плата за останні три роки множиться на співвідношення вашої зарплати до середньої, на кількість років трудового стажу та на 1%. Отриманий результат і є розміром вашої майбутньої пенсії.

Наприклад, якщо ваша заробітна плата відповідала середньому рівню по Україні і ви маєте 35 років трудового стажу, то розмір вашої пенсії може скласти 5 401,5 гривні.

За останні три місяці середня пенсія в Україні зросла до 5 816 гривень. Проте близько 26,14% пенсіонерів отримують виплати, менші за 3 тисячі гривень.

Розподіл пенсійних виплат виглядає так:

від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% осіб;

від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.

Раніше Politeka також писала про те, що батьків та вчителів можуть оштрафувати на 3600 гривень. Йдеться про вчинення булінгу. Українське законодавство визначає буллінг (траву) як будь-які форми психологічного, фізичного, економічного насильства.

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