Мобільний оператор «Київстар» розповів про можливість слухати улюблені хіти, де б ви не були.

У «Київстар» розповіли про зручний додаток для клієнтів мобільного оператора.

Пресслужба «Київстар» повідомила деталі у Фейсбук.

"Вранці, по дорозі на роботу чи на відпочинку. Відкрийте новий музичний світ на Radio Kyivstar. Додаток, де музика грає без перерв та рекламної паузи", - йдеться у повідомленні «Київстар».

У коментарях до новини клієнти «Київстар» поділилися проблемами, з якими їх довелося зіштовхнутися под час користування мобільним оператором.

"Коли не має світла Київстар лежить , взагалі не має зв'язку . Прийшло повідомлення про підняття тарифу в 2 рази , тобто на 100 %, ви знущаєтесь!?",

"до оператору так і не додзвонитись",

"А за що я зплачую 330 грн. Акщо інтернет не ловить . В хаті навіть зв'язку нема ? Я зараз не в місті , пів року (з весни до пізньої осені ) я знахожусь на дачі .За інтернет зплочую ( дротовий ) інші компанії 200 грн. Разом 550 грн. )).Для пенсіонера це занадто дорого! Який вихід в мої ситуації ???"

У «Київстар» відповіли на скарги:

"будь ласка, свій номер і деталі ситуації в особисті повідомлення для перевірки",

"вкажіть, будь ласка, область, місто, назву вулиці, номер будинку, де найчастіше спостерігаються труднощі".

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