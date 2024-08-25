Дізнайтеся, як правильно підживлювати кабачки для максимального врожаю за допомогою наших перевірених порад і хитрощів.

Власники дач часто задаються питанням, як на обмеженій площі отримати багатий урожай кабачків. Ми розкриємо наші секрети, як досягти цього на вашій ділянці.

Вибір правильних сортів

Щоб отримати відмінний врожай, важливо підібрати правильні сорти кабачків. Наші фаворити — жовтий кабачок Golden Glory, білий Корделія та Supremo. Ці сорти швидко приживаються і радують ранніми плодами.

Пухкий ґрунт

Важливо забезпечити кабачкам ідеальні умови для росту. Пухкий ґрунт, насичений киснем, сприяє їхньому розвитку. Для цього рекомендуємо внести 10 кг перегною на квадратний метр землі. Після внесення перегною не забувайте стежити за вологою в прикореневій зоні.

Підживлення кабачків

Щоб збільшити врожай, потрібно регулярно підживлювати кабачки настоєм коров’яку. Розводимо 1 літр розчину на 10 літрів води і поливаємо під корінь. Це забезпечить рослинам азот, фосфор і калій. Добре підживлювати кабачки раз на 10 днів. Це добриво також підходить для гарбузів і огірків.

Якщо коров’яка немає, підживіть кабачки концентратом з підвищеним вмістом азоту. Гумінові кислоти в його складі допоможуть рослинам краще засвоювати поживні речовини. Ще одним варіантом є мінеральне добриво “Майстер” з формулою 20-20-20, яке забезпечує оптимальний баланс азоту, фосфору і калію.

Своєчасний збір врожаю

Не забувайте регулярно підживлювати кабачки і своєчасно збирати зрілі плоди. Це запобігає витратам енергії рослин на перезрілі плоди та сприяє розвитку нових.

Ці прості поради допоможуть вам виростити здорові та продуктивні кабачки, забезпечивши вражаючий урожай.

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