Дізнайтеся, що зробити восени, щоб зібрати подвійний урожай малини, та отримайте корисні поради щодо правильного догляду за кущами для максимального врожаю.

Щоб дізнатися, що зробити восени, щоб зібрати подвійний урожай малини, важливо правильно обрізати кущі. Обрізка ремонтантної малини — ключ до успішного врожаю, тому розгляньте, що потрібно зробити восени, щоб зібрати подвійний урожай. На каналі "Сімейний сад" у TikTok пояснюють, що неправильний догляд може призвести до втрати властивостей рослини. Ось кілька порад, що зробити восени, щоб зібрати подвійний урожай малини.

Коли і як обрізати ремонтантну малину

Експерти радять обрізати ремонтантну малину двічі на рік. Восени слід проводити основну обрізку, що є важливою частиною процесу. Щоб забезпечити подвійний врожай, потрібно обрізати пагони під корінь і спалювати їх. Це один з кроків, що зробити восени, щоб зібрати подвійний урожай малини.

Навесні варто видаляти пошкоджені та підмерзлі пагони, а також обрізати молоду поросль для запобігання густоті кущів. Що зробити восени, щоб зібрати подвійний урожай малини? Пізно восени, коли листя вже опало, обріжте частину пагонів, що залишилися над землею, біля основи.

Як обробити малину, посаджену восени

Досвідчені садівники радять, що зробити восени, щоб зібрати подвійний урожай малини, якщо ви посадили кущі цього року. Не потрібно повністю обрізати молоді рослини. Укоротіть пагони до 20 сантиметрів, що допоможе їм краще пережити зиму і підготуватися до наступного сезону. Ось що зробити восени, щоб зібрати подвійний урожай малини в наступному році.

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