Кожен садовий кущ потребує правильної обрізки, і смородина не є винятком. Обрізати смородину восени потрібно, щоб омолодити кущ і підвищити його врожайність.

Як саме обрізати смородину восени, розповідають на YouTube-каналі "Дім та присадибна ділянка". Якщо ви прагнете покращити врожай своїх смородинових кущів, важливо правильно обрізати смородину, щоб не нашкодити рослинам і не знизити їхню продуктивність. Одна з дачниць поділилася порадами щодо того, як слід обрізати смородину в осінній період.

Осіння обрізка смородини — як правильно обрізати смородину

Коли обрізати смородину

Фахівці радять починати обрізати смородину одразу після того, як опаде листя і стане видно структуру гілок. Проте час для обрізки смородини залежить від кліматичних умов вашого регіону та поточної погоди.

Як обрізати смородину

Використовуйте гостро заточений кущоріз для гілок діаметром понад півтора сантиметра і секатор для тонших гілок. Спершу видаліть гілки, що вже не плодоносять, — вони мають буре забарвлення та можуть бути покриті лишайниками. Також важливо обрізати смородину, видаляючи хворі, сухі, зламані пагони або ті, що постраждали від шкідників.

Гілки, які лежать на землі, можна обрізати або присипати ґрунтом біля основи, щоб вони могли пустити коріння. Наступного сезону ці гілки можна відокремити від основного куща і виростити з них окрему рослину. Після цього важливо знову обрізати смородину, видаляючи всі зайві гілки всередині куща, дублюючі пагони та ті, що заважають іншим. Також укоротіть річні прирости приблизно на п'ять-сім сантиметрів.