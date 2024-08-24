Дізнайтеся, як омолодити стару яблуню і відновити її плодоносність за допомогою простих осінніх порад з обрізки та догляду.

Яблуні можуть рости і плодоносити до тридцяти років. Однак після важких зим або весняних заморозків старі дерева часто гинуть або значно уповільнюють ріст нових пагонів. Гілки стають ламкими, плоди дрібнішають. Виникає питання: чи варто замінити дерево на нове, чи краще омолодити стару яблуню? Ось кілька порад від Оgorodniki, як це зробити правильно.

Омолодження старої яблуні потребує особливого підходу. Догляд за старим деревом схожий на догляд за молодим, але з віком рослина вимагає ретельнішого омолодження. Важливо поступово видаляти старі, розрослі гілки. Найкращий час для омолодження старої яблуні — осінь.

Як омолодити стару яблуню:

Оновлення гілок. Щоб омолодити стару яблуню, використовуйте схему обрізки, що передбачає залишення певної кількості гілок і формування плодових прутів. Забезпечте достатньо місця для розвитку яблук і зменште кількість пасинків. Залежно від сорту яблуні та її розвитку, більшість пасинків потрібно вкоротити на третину, а решту — видалити. Центральна гілка. Омолодження старої яблуні також передбачає наявність однієї сильнішої центральної гілки. Виберіть найміцнішу з конкурентних гілок і видаліть інші. Центральна гілка повинна мати міцні сучки та рівномірно розташовані плодові гілки. Уникайте обрізки на початку вересня, щоб не стимулювати ріст нових пагонів перед зимою.

Осіння обрізка для омолодження старої яблуні включає такі кроки:

Видаліть старі, зламані або пошкоджені гілки.

Прорідьте крону, залишаючи здорові гілки, і видаліть хворі чи криві.

Усуньте гілки, що ростуть під невеликим кутом, щоб уникнути їх ламання від ваги плодів.

Видаліть переплетені та терті гілки.

Зробіть зрізи рівними і обробіть їх садовим варом або масляною фарбою.

Спаліть видалені гілки для знищення шкідників та хвороб.

Омолодження старої яблуні є ключовим для забезпечення гарного врожаю наступного року. Також важливо захистити гілки від можливих ушкоджень під час плодоношення.

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