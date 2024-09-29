Часник — це екологічна культура, і за умови використання сертифікованих рослин для профілактики хвороб хімічна обробка потрібна рідко, проте варто знати, як зберегти врожай на зиму.

Починаючи з червня, збирайте врожай часнику в міру дозрівання і залишайте сушитися в тіні на пару днів (прямі сонячні промені пошкоджують рослину і змінюють її властивості при зберіганні), потім сплетіть у мотузку.

Як зберегти врожай часнику на зиму?

Поради щодо зберігання та консервування часнику:

Якщо часник перезрів під час збирання врожаю, він погано зберігається. Для хорошого зберігання збирайте часник, коли верхнє листя сухе.

Поради щодо вирощування та як зберегти врожай часнику на зиму:

Не поливайте часник протягом місяця перед збиранням урожаю. Збирайте врожай, коли часник дозріє, у суху погоду, бажано у другій половині дня.

Залишіть стебла і цибулини часнику сушитися в тіні протягом кількох днів (прямі сонячні промені ушкоджують рослину і змінюють її властивості при зберіганні).

Зберігайте часник у теплому місці!

Після збирання врожаю часник впадає у сплячку і більше не може давати паростки. Коли температура падає, часник виходить із сплячки. Щоб забезпечити належне зберігання, часник слід зберігати при температурі вище 18 °C та уникати холодних періодів.

Найкраще місце для зберігання часнику там, де він використовується: на кухні!

Пов'язаний у пучок, косу або сітчастий мішечок, часник стане окрасою кухні, де він завжди під рукою для приготування їжі.

Джерело: ail-echalote.

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