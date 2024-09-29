Під час збирання врожаю цибулі важливо обережно поводитися з цибулинами, щоб уникнути їх ушкодження, що робить їх сприйнятливими до гниття, і таким чином підготувати врожай до зберігання.
Цибулю можна підняти, обережно потягнувши за листя або підштовхнувши садовими вилами, вставленими під цибулини.
Акуратно змахніть залишки ґрунту з цибулин м'якою щіткою або рукою в рукавичці. Не мийте врожай цибулі!
Як підготувати врожай цибулі до зберігання:
Після збирання врожаю цибулю слід висушити в польових умовах, розмістивши її рядами так, щоб листя частково закривали цибулини. Це допомагає запобігти сонячним опікам або позелененню.
Залишіть цибулю на городі, поки зовнішнє листя і шийка повністю не висохнуть.
Після висушування висушене листя цибулі можна залишити і сплести в джгути або зрізати.
Остаточний термін зберігання цибулі визначається сортом та умовами зберігання. При покупці сівка або розсади перевірте опис сорту щодо потенціалу зберігання цибулі – короткий, середній або тривалий.
Тільки тверду цибулю слід залишати на зберігання. Цибулини з вм'ятинами або товстою шийкою не слід зберігати, а використовувати для їжі або приготування їжі у свіжому вигляді якнайшвидше.
Не зберігайте інші фрукти або овочі разом із цибулею та часником. Яблука та картопля вберуть цибульний смак.
Цибуля у сховищі повинна зберігатися при стабільно прохолодній температурі, але не дозволяйте йому замерзнути.
Джерело: lancaster .
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