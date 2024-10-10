Грибок на землі можуть розвиватися через різні фактори, включаючи умови навколишнього середовища, неправильний догляд за газоном та наявність певних патогенів у ґрунті.

Грибок землі може виявлятися кількома способами, залежно від конкретного типу та виду ураженої трави.

Дізнайтеся, чим обробити землю від грибка, корисні поради.

Деякі загальні ознаки грибка землі містять:

Ділянки знебарвленої або трави, що відмирає, колір якої варіюється від жовтого до коричневого.

Круглі або неправильної форми плями на газоні

Пухнастий, порошкоподібний або слизовий наліт на травинках

Кільця чи дуги грибів чи інших грибкових утворень

Чим обробити землю від грибка?

Харчова сода спрацює, якщо все зроблено правильно і якщо грибок у землі не надто великий чи впертий. Як? Вона створює лужне середовище, яке не подобається грибкам. Але є й зворотний бік.

Харчова сода, також відома як бікарбонат натрію, є різновидом солі. І всі солі викликають корозію, якщо їх забагато.

Ось як можна приготувати безпечне рішення, щоб обробити землю від грибка:

Змішайте 1 столову ложку харчової соди, 1 столову ложку рослинної олії, 1 чайну ложку рідкого мила без миючих засобів та три літри води.

Мило допомагає розчину розтікатися та прилипати до травинок або листя рослин. Це допомагає харчовій соді виконувати свою роботу.

Як і за будь-якої обробки, уважно стежте за її ефектами для отримання результатів.

Зверніться за допомогою до фахівця з догляду за ґрунтом, якщо ваш газон пожовк або ви помітили, що стебла не розвиваються.

Це побічний продукт занадто великої кількості лугу у вашому ґрунті, швидше за все, спричинений харчовою содою.

Джерело: americanlandscapesllc .

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