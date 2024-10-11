Почніть з чистого листа і скоротите поширення мікроорганізмів, які природним чином живуть у часнику , замочивши зубчики перед посадкою.

У чому замочити часник озимий перед посадкою восени?

КРОК 1 - Перед посадкою відокремте кожен зубчик від цибулини часнику.

КРОК 2 – Замочіть часник у сильному стерилізаторі приблизно на 10 хвилин. Ми стерилізуємо наші зубчики часнику багатьма невеликими партіями, за різновидами.

Ви можете повторно використовувати той же стерилізатор для всіх гвоздик, якщо ви зберете розчин при проціджуванні.

Варіанти стерилізатора в якому потрібно замочити часник перед посадкою:

Ізопропіловий спирт 70%+ (не розбавляти)

Дешева горілка (не розбавляти)

Перекис водню 3%+ (не розбавляти)

Санітарна обробка (дотримуйтесь інструкцій щодо замочування продуктів на пляшці для отримання безпечної пропорції розведення)

КРОК 3 - Помістіть зубчики часнику в ємність із розчином добрива.

Покладіть зубчики в ємність з добривом, наприклад, рибною емульсією, борошном з водоростей, нашим добривом або сумішшю добрив, наприклад, нашим комбінованим пакетом для замочування часникового добрива.

(Використовуйте норму внесення, вказану на упаковці добрива),

максимальний час, який зубчики можуть залишити в замочуванні для добрива, становить 3 дні.

Через 3 дні у них можуть розвинутися коріння на дні, яке дуже ніжне, тому будьте обережні, щоб не пошкодити їх під час посадки.

Джерело: keeneorganics .

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