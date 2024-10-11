Господині дали поради, як правильно підготувати теплицю до зимових холодів та як зберегти її теплою.

Невелика теплиця може забезпечити ідеальне середовище для вирощування зимостійких культур у холодному кліматі.

Дізнайтеся, як правильно підготувати теплицю до зимових холодів.

Як зберегти теплицю теплою зимою:

Протягом вегетаційного періоду теплиці використовують сонячну енергію для обігріву рослин усередині.

У прохолодному кліматі необхідно вжити кілька додаткових заходів, щоб ваша теплиця залишалася теплою зимою та правильно підготувати теплицю до зимових холодів.

Щоб правильно підготувати теплицю до зимових холодів – створіть термічну масу. Це можна зробити, помістивши велику бочку, наповнену водою, у кутку теплиці. Вода поглинає тепло від сонячного світла та теплого повітря протягом дня, а потім повільно віддає його увечері, захищаючи рослини від різкого холоду холодних ночей.

2. Встановіть систему опалення у теплиці. Виробники можуть використовувати конвективний електричний обігрівач або, якщо теплиця велика, систему опалення, яку можна контролювати термостатом.

3. Утепліть внутрішні стіни, щоб правильно підготувати теплицю до зимового холоду. Такі продукти, як садова пухирчаста плівка та садовий фліс, спеціально розроблені для ізоляції внутрішніх стін теплиць, блокування протягів та захисту коренів рослин від низьких температур, при цьому пропускаючи світло.

4. Використовуйте лампи для вирощування рослин у теплиці. Лампи для вирощування рослин не тільки зберігають тепло в приміщенні для вирощування рослин, але й можуть забезпечити додаткове ультрафіолетове випромінювання для стимулювання росту рослин у темні дні.

Джерело: masterclass .

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