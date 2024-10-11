Городники дали важливі рекомендації, як можна відновити родючість ґрунту та збільшити врожай.

Родючість ґрунту - це складна екосистема, яка має взаємопов'язані фізичні, хімічні та біологічні властивості, дізнайтеся, збільшити врожай.

Ваша постійна родючість ґрунту залежить від методів керування ґрунтом на вашій фермі.

Як відновити родючість ґрунту та збільшити врожай:

Перевірте свій ґрунт. Не тільки для NPK, але і для мікробної активності та мікроелементів. Знання того, яка біологія присутня у вашому ґрунті та його функції, дає чудове уявлення про можливості кругообігу поживних речовин у вашому ґрунті.

Відстеження цього протягом усього врожаю та/або сезону може дати вам цінну інформацію про те, як скоригувати методи та потенційно покращити здоров'я ґрунту та врожаю.

2. Пройдіться по городу та знайдіть візуальні ознаки родючості ґрунту.

Родючий ґрунт приємно пахне. Після весняного дощу у повітрі приємно пахне.

Цей запах приписують з'єднанню, яке виробляється актинобактеріями.

3. Дізнайтесь, які бур'яни у вас є на городі.

Це рослини, які діють як динамічні акумулятори і які ви називаєте бур'янами. Живокіст, кропива, цикорій, березь чверть і багато інших бур'янів з довгим стрижневим корінням руйнують твердий шар, виносять мінерали з глибини грунту і приносять родючість вашому грунту.

4. Щоб відновити родючість ґрунту та збільшити врожай, якнайменше турбуйте ґрунт.

Щоразу, коли ви ораєте, дискуєте або навіть мотижите ґрунт, ви порушуєте мікробну спільноту. Ці мікроби відповідають за родючість вашого ґрунту, поряд з водою та повітрям.

Якщо ви залишите грунт голим, природа покриє його за вас, ймовірно, доступними бур'янами. Якщо ви хочете підвищити родючість ґрунту , створити здорову екосистему ферми та зупинити ерозію від вітру та води – покривні культури ідеальні.

Джерело: rogitex .

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