Дотримуйтесь цих простих кроків, щоб правильно зберігати часник на зиму, щоб він залишився свіжим.

Часник , посаджений восени, готовий до збору з кінця червня, а посаджений навесні, зрілий уже в липні, серпні та вересні.

Час збирати часник — коли листя починає жовтіти. Листя ослабне і почне опадати, а також пожовкнути, так що ви будете знати, що вони готові до збирання врожаю.

Як правильно зберігати часник на зиму?

Вийміть головки часнику з ґрунту відразу ж, як тільки листя зав'яне, щоб рослина не дала вторинних пагонів, які можуть послабити головку.

Будьте обережні, щоб не пошкодити шкірку цибулин часнику, коли ви виймаєте їх із ґрунту, інакше вони можуть не зберігатися так довго. Спочатку використовуйте всі пошкоджені часнику цибулини, щоб вони не встигли згнити під час зберігання.

Розкладіть зібрані цибулини часнику на піддонах і тримайте їх у теплому, сухому та добре освітленому місці. У теплиці чи оранжереї буде ідеально.

Як тільки ґрунт на цибулинах часнику висохне, струсіть його і зберігайте цибулини в прохолодному, сухому, неопалювальному приміщенні при ідеальній температурі 10 °C.

Часник може зберігатися у свіжому стані протягом 1-2 місяців.

Важливо вибрати місце з низькою відносною вологістю та хорошим потоком повітря. Як і у випадку з цибулею, відносна вологість для часнику повинна бути нижчою, ніж для більшості овочів, оскільки висока вологість спричиняє зростання коріння та плісняви; з іншого боку, якщо буде надто сухо, цибулини висохнуть.

Джерело: ag.umass.

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