Багаторічна трав'яниста рослина щавель легко вирощуватиме, і вона добре підходить для нашого клімату, проте важливо знати, як заготувати врожай на зиму.

Щавель - щедра рослина, що чудово підходить для супів та салатів, винагородить вас урожаєм з кінця весни до осені, також урожай можна заготовити на зиму.

Як заготовити врожай щавлю на зиму?

Молоде листя щавлю м'якше і гостріше, тоді як старе, більше листя краще підходить для приготування їжі і менш ароматне.

Використовуйте їх у свіжому вигляді у салатах разом з іншим листям салатного типу. Вибирайте листя з рівним відтінком зеленого, на якому немає жодних ознак пожовтіння або хрумких коричневих ділянок.

Багато сортів щавлю містять щавлеву кислоту, яка може бути отруйною при регулярному вживанні у великих кількостях, тому не їжте їх щодня.

Щоб заготувати врожай щавлю на зиму, потрібно знати:

Щавель найкраще свіжий, але якщо ви хочете зберегти його для майбутнього використання, то приготуйте його незабаром після збору. Якщо можливо, додайте його до своєї фінальної страви перед заморожуванням.

Наприклад, приготуйте суп або рагу, перш ніж заморозити щавель для використання взимку.

Якщо немає можливості використовувати листя щавлю відразу, вимийте їх і обережно покладіть між листами вологого кухонного паперу в герметичний контейнер і поставте в холодильник.

Джерело: lovethegarden .

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