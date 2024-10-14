Господині поділилися унікальним методом зберігання часнику на зиму, дізнатися його можна в цій статті.

Часник - це проста у вирощуванні культура, господині поділилися унікальним методом, як швидко засолити врожай часнику на зиму.

Часник добре росте на ділянках посадки з великою кількістю органічної речовини.

Часник добре росте в теплому сонячному місці, в родючому, добре дренованому грунті, який не надто вологий взимку. Зазвичай часник висаджують пізньої осені чи ранньої зими.

Ви можете сіяти часник прямо в землю або в невеликі горщики, якщо у вас важкий ґрунт.

Часник найкраще росте в добре дренованому сухому грунті з pH від 6,0 до 7,0. Ви можете поліпшити вміст органічних речовин в грунті, додавши гній, що добре перепрів, або компост навесні або восени.

Як засолити врожай часнику на зиму швидко:

Для цього вам знадобляться головки часнику та сіль.

Щоб засолити врожай часнику на зиму швидко:

1. У кожної головки часнику зріжте плодоніжку і перевірте, щоб вона була сухою, зіпсовані зубчики – викидайте.

2. На дно чистої сухої 3-літрової банки насипте сіль. Викладіть перший шар головок часнику. Добре посипте часник сіллю, щоб не залишилося порожнього простору. І знову покладіть шар часнику.

3. У результаті головки мають бути повністю вкриті сіллю. Накрийте шийку шматочком тканини або паперовою серветкою і зафіксуйте канцелярською гумкою.

Зберігати часник у солі потрібно за кімнатної температури в сухому приміщенні.

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