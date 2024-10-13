Ваш часник готовий до збирання врожаю, коли листя починає жовтіти і в'янути, також важливо знати, як зберегти його на зиму в домашніх умовах.

Висмикніть часник і, намагаючись не пошкодити цибулини, висушіть урожай на сонці в один шар, поки зовнішні шари не стануть білими та паперовими, щоб можна було зберегти врожай на зиму в домашніх умовах.

Відріжте стебла часнику або сплетіть їх разом, щоб сформувати джгут, і зберігайте в сухому прохолодному місці.

Як зберегти часник на зиму в домашніх умовах:

1. Зберіть головки/цибулини часнику і помістіть їх у велику миску.

2. Наповніть миску водою. Якщо часник дуже брудний, можна налити ще води і промити голівки кілька разів, доки вода не стане чистішою.

Залишіть цибулини часник замочувати приблизно на 10 хвилин, щоб розм'якшити паперову «шкірку».

3. Приблизно через 10 хвилин почніть знімати шкірку з окремих зубчиків часнику, доки вони не стануть схожими на зубчики на фото нижче. Не обрізайте кінці. Якщо зубчик сильно пошкоджений, викиньте його.

Промийте часник у друшляку/сітці кілька разів, поки вона не стане дуже чистою. Покладіть на чистий рушник, щоб капати.

4. Виберіть банку досить великого розміру, щоб помістити зубчики часнику, та наповніть її зубчиками часнику, залишивши близько дюйма вільного простору.

Потім налийте в банку оцет для маринування, щоб усі зубчики часнику були покриті.

5. Закрийте банку кришкою і зберігайте "маринований часник" у холодильнику. Все вірно – жодного консервування!

Незважаючи на те, що часник замочується в оцті, він насправді не набуває «оцтового» смаку, поки зубчики цілі (саме тому ми не видаляємо стебло зубчика).

Законсервований часник зберігатиметься довго, принаймні, один рік.

Джерело: третійcrefarm .

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