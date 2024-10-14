Часник зазвичай садять пізно восени або ранньою зимою, але якщо у вас важкий грунт, ви можете досягти більшого врожаю, посадивши його ранньою весною.
Садіть цибулини часнику прямо в землю або висаджуйте їх у невеликі горщики чи модулі, якщо у вас важкий ґрунт.
Часник також можна вирощувати для збирання врожаю у великому контейнері.
Як виростити великий часник:
Вирощуйте часник у теплому, сонячному місці, у родючому, добре дренованому грунті, який не стає надто вологою зимою.
Завжди купуйте цибулини часнику в садовому центрі або замовляйте у постачальника насіння – не використовуйте цибулини із супермаркету.
Розділіть часник на окремі зубчики і посадіть великі товстим кінцем вниз, а гострим кінцем на 3 см нижче поверхні ґрунту або глибше в піщаних ґрунтах або на високих грядках.
Висаджуючи часник восени, зубчики проростають короткими пагонами, а потім переживають зиму, готові витягнутися і вирватися навесні. У найхолодніші місяці над землею нічого особливого не відбувається, але будьте певні, що коріння під землею швидко розвивається.
Ця підготовка має вирішальне значення для сильного старту – і більших головок часнику – коли погода нарешті потеплішає.
Збирайте врожай великого часнику з липня, як тільки верхнє зростання почне відмирати. Залиште цибулини сушитися на сонці далеко від дощу протягом декількох тижнів перед зберіганням.
Джерело: growveg .
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