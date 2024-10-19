Говорячи про профілактику переломів у людей похилого віку, доктор Комаровський приділив першорядну увагу безпеці в будинку.

Про це доктор Євген Комаровський повідомив у своєму youtube-каналі.

Як запобігти переломам у людей похилого віку?

Давайте просто по порядку розглянемо, що ми можемо зробити – почнемо з підлоги, сходів та коридорів.

Переконайтеся, що поруч зі сходами є поручні, людина похилого віку не може підніматися сходами, якщо там немає поручнів.

І завжди бажано, щоб поручні були з обох боків. Зрозуміло, що ці поручні повинні бути надійно закріплені, стежте, просіть і вимагайте, щоб людина похилого віку в обов'язковому порядку трималася за поручень і піднімалася саме так.

Не дозволяйте нічого, що ви несете загороджувати огляд сходів, обов'язково забезпечте гарне освітлення сходів.

Ванна кімната - обов'язково мають бути поручні біля туалетів і всередині та зовні ванни та душа.

Спальня - обов'язково має бути нічник і вимикач теж поруч із ліжком. Літня людина повинна мати можливість не відриваючи голови від подушки увімкнути світло і вже при освітленні встати і піти куди йому треба.

Кухня: перш за все звертаємо увагу на підлогу, якщо це плитка - слизько, то протиковзні килимки, то чим ви користуєтеся найчастіше, а жінка похилого віку завжди активна помічниця або господиня на кухні так то чим користуємося найчастіше знаходимося в найбільш легко доступному місці.

Якщо щось не дай Бог розлили на кухні – негайно прибирайте.

Відкриті простори принципи ті ж - не слизькі матеріали на зовнішні сходи, ті ж поручні біля будь-яких сходів, поверхні, доріжки захищені від сміття, від гілок, що впали від жолудів, каштанів горіхів - від чого завгодно.

Універсальні правила, що стосуються практично всіх приміщень - це електричні шнури, які звичайно ж знаходяться біля стін і ніяк не перетинаються з тими ділянками, де йде людина меблі, особливо низькі предмети, тумбочки, табуретки, журнальні столики - загалом вони не повинні заважати ходьбі жодним чином .

Кожна літня людина в телефоні має мати список екстрених номерів, не тільки, Служби порятунку, а й телефон сина, дочки, племінника, онука.

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